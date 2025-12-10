Mexicanos, en la mira de ICE; 9 de cada 10 detenidos son hombres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un informe reciente encendió las alarmas en la comunidad migrante de Nueva York al revelar que el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha intensificado una política de detenciones "desproporcionadas" contra latinos, con un enfoque casi exclusivo en hombres de origen ecuatoriano, mexicano, guatemalteco, hondureño y colombiano.

El reporte, producto de una colaboración entre la New York Immigration Coalition (NYIC) y académicas de la Universidad de Colorado, se basó en datos oficiales sobre más de 252 mil detenciones administrativas realizadas por ICE. El hallazgo más preocupante: los latinos —que constituyen apenas una cuarta parte de la población migrante— representan el 64 % de los arrestos en el estado.

El informe señala que el 89 % de las detenciones en Nueva York corresponde a hombres latinos, un dato alarmante si se considera que este grupo representa solo la mitad de la población migrante en ese estado.