Mexicanos, en la mira de ICE; 9 de cada 10 detenidos son hombres

Ecuatorianos, mexicanos y guatemaltecos encabezan las detenciones
Deportaciones podrían costar 500 mil empleos, 150 mil en construcción
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un informe reciente encendió las alarmas en la comunidad migrante de Nueva York al revelar que el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha intensificado una política de detenciones "desproporcionadas" contra latinos, con un enfoque casi exclusivo en hombres de origen ecuatoriano, mexicano, guatemalteco, hondureño y colombiano.

El reporte, producto de una colaboración entre la New York Immigration Coalition (NYIC) y académicas de la Universidad de Colorado, se basó en datos oficiales sobre más de 252 mil detenciones administrativas realizadas por ICE. El hallazgo más preocupante: los latinos —que constituyen apenas una cuarta parte de la población migrante— representan el 64 % de los arrestos en el estado.

El informe señala que el 89 % de las detenciones en Nueva York corresponde a hombres latinos, un dato alarmante si se considera que este grupo representa solo la mitad de la población migrante en ese estado.

Contrario a la narrativa oficial que vincula las detenciones con antecedentes penales, el reporte advierte que muchas de estas se llevan a cabo en comunidades, no en tribunales. Es decir, en casas particulares, esquinas y lugares de trabajo. "A menudo sin conexión con personas que tengan historial criminal o procesos legales en curso", advierte el estudio.

El impacto va más allá de lo social. De continuar esta tendencia, las proyecciones apuntan a que las deportaciones podrían eliminar medio millón de empleos en Nueva York, especialmente en la industria de la construcción, que perdería hasta 150 mil trabajadores. Además, la pérdida de esta fuerza laboral afectaría la diversidad cultural y el dinamismo económico del estado.

Deportaciones podrían costar 500 mil empleos, 150 mil en construcción

