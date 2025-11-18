Mexicanos crean mural por la paz en aeropuerto de Hiroshima

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El pasado 15 de octubre de 2025 fue inaugurado el mural “Hiroshima–México Friendship Mural: For a World Without Nuclear Weapons”, una obra de los artistas mexicanos Adri del Rocío y Carlos Alberto GH, en el Aeropuerto de Hiroshima. La pieza busca ser un símbolo de la amistad entre México y Japón, así como un llamado mundial a favor del desarme nuclear y la paz duradera.
El proyecto fue impulsado por los hermanos Minoru e Ichiro Gutiérrez como homenaje a las víctimas y sobrevivientes del bombardeo atómico ocurrido hace 80 años, y como recordatorio de que la amenaza nuclear aún persiste.
La obra retrata a figuras clave en la lucha por la paz y el desarme nuclear:
Senji Yamazaki e Ichiro Moritaki, hibakusha (sobrevivientes del bombardeo) y activistas reconocidos.
Alfonso García Robles, diplomático mexicano y Premio Nobel de la Paz por el Tratado de Tlatelolco, que declaró a América Latina libre de armas nucleares.
Sasaki Sadako, niña símbolo de paz en Japón, quien falleció a causa de la radiación y cuya historia de las mil grullas de papel ha inspirado al mundo.
El mural fusiona elementos de ambas culturas: grullas de origami y flores de dalia, con manos extendidas como símbolo de unión entre los pueblos. “La paz no es un estado permanente, sino una tarea de todos los días”, señalaron los artistas.
Los artistas expresaron su profundo agradecimiento hacia los hibakusha y sus familias por compartir sus testimonios y su lucha, los cuales fueron fuente de inspiración para la obra.
El mural permanecerá de manera permanente en el aeropuerto, dando la bienvenida a viajeros de todo el mundo con un mensaje claro: la paz se construye cada día.
