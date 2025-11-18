Mexicanos crean mural por la paz en aeropuerto de Hiroshima

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El pasado 15 de octubre de 2025 fue inaugurado el mural “Hiroshima–México Friendship Mural: For a World Without Nuclear Weapons”, una obra de los artistas mexicanos Adri del Rocío y Carlos Alberto GH, en el Aeropuerto de Hiroshima. La pieza busca ser un símbolo de la amistad entre México y Japón, así como un llamado mundial a favor del desarme nuclear y la paz duradera.

El proyecto fue impulsado por los hermanos Minoru e Ichiro Gutiérrez como homenaje a las víctimas y sobrevivientes del bombardeo atómico ocurrido hace 80 años, y como recordatorio de que la amenaza nuclear aún persiste.