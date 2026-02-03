Messi, víctima de acoso en TV argentina cuando tenía 18 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lionel Messi, considerado por millones como el mejor futbolista de todos los tiempos, se volvió viral en redes sociales, no por una de sus jugadas memorables, sino por un episodio incómodo ocurrido en su adolescencia.

En las últimas horas, usuarios de la red social X rescataron un video que muestra al astro argentino participando en un sketch televisivo en 2005, cuando tenía apenas 18 años. El material ha generado controversia por el tipo de trato que recibió Messi durante su aparición.