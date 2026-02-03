Messi, víctima de acoso en TV argentina cuando tenía 18 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lionel Messi, considerado por millones como el mejor futbolista de todos los tiempos, se volvió viral en redes sociales, no por una de sus jugadas memorables, sino por un episodio incómodo ocurrido en su adolescencia.
En las últimas horas, usuarios de la red social X rescataron un video que muestra al astro argentino participando en un sketch televisivo en 2005, cuando tenía apenas 18 años. El material ha generado controversia por el tipo de trato que recibió Messi durante su aparición.
El programa en cuestión fue “No hay 2 sin 3”, una producción humorística argentina popular en su momento. En dicho sketch, conocido como “Los Gauchos”, comediantes como Fredy Villarreal, Pablo Granados y Pachu Peña interpretaban a reporteros gays en tono de parodia. En el episodio, Messi es objeto de bromas subidas de tono, incluyendo manoseos e intentos de bajarle los pantalones, bajo el pretexto de la comedia.
Aunque el contexto del programa apelaba al “humor crudo”, varios usuarios han cuestionado duramente la escena al considerar que sobrepasó los límites del respeto y el consentimiento, incluso para los estándares de la época. “Hoy en día sería inimaginable hacer algo así”, se lee entre los comentarios más replicados.
