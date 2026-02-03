Menores fuera de redes: España alista nueva ley de restricción digital
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, lanzó una advertencia directa a las grandes plataformas tecnológicas internacionales, al anunciar que su administración trabajará en conjunto con la Fiscalía para investigar y enjuiciar delitos cometidos por Grok, TikTok e Instagram, en lo que calificó como una defensa de la “soberanía digital” frente a la coerción extranjera.
Durante su declaración, Sánchez fue enfático en denunciar el rol de las redes sociales en la expansión de contenido sexual ilegal, espionaje masivo y desinformación política, acusando a las empresas tecnológicas de “comportarse como si estuvieran por encima de la ley”.
“Vamos a tener tolerancia cero en estas cuestiones y vamos a defender nuestra soberanía digital contra cualquier tipo de coerción extranjera”, afirmó.
El mandatario también criticó al propietario de X (antes Twitter), Elon Musk, por amplificar desde su cuenta personal críticas hacia la reciente decisión del gobierno español de regularizar a 500 mil inmigrantes, a quienes describió como personas que “viven, trabajan y contribuyen al éxito del país”.
Sánchez subrayó que estas plataformas no sólo fallan en su autorregulación, sino que se han convertido en “el salvaje oeste digital”, especialmente peligroso para niños y adolescentes.
España prohibirá redes sociales a menores de 16 años
Una de las medidas más contundentes del gobierno será la prohibición del acceso a redes sociales a menores de 16 años. Las plataformas tendrán que implementar sistemas de verificación de edad robustos y funcionales.
“Nuestros niños están expuestos a un espacio donde nunca deberían navegar solos. Un espacio de adicción, abusos, violencia, pornografía y manipulación. No vamos a tolerarlo más”, sentenció el presidente.
Sánchez reconoció que enfrentan a empresas más poderosas que muchos países, pero sostuvo que “la determinación de los gobiernos debe ser mayor que sus bolsillos”.
BCT