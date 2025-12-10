Matheus y Neymar: una historia de vida, fútbol y esperanza

La historia que conmovió al mundo vuelve a escribir una página llena de esperanza: 13 años después, Matheus, ahora con 19 años, ha vencido al cáncer. El joven se reencontró con Neymar y juntos recrearon el famoso baile que los unió por primera vez, esta vez como símbolo de vida, lucha y promesas cumplidas.

El reencuentro fue compartido en redes sociales y rápidamente se viralizó, despertando emociones en miles de usuarios que recordaron aquel gesto solidario de Neymar en su etapa con el Santos FC. En el video, se observa a ambos sonriendo, bailando y celebrando una victoria aún más grande que cualquier campeonato: la vida.