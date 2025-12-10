Mundo

Matheus y Neymar: una historia de vida, fútbol y esperanza

El astro brasileño cumplió su promesa con un niño enfermo en 2012
Matheus, ahora de 19 años, superó el cáncer y volvió a bailar con su ídolo
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En 2012, un gol de Neymar no solo significó un triunfo en la cancha, sino un acto de amor fuera de ella. En aquel entonces, el futbolista brasileño conoció a Matheus, un niño que enfrentaba una dura batalla contra el cáncer. Uno de sus sueños era que su ídolo le dedicara un gol con su característico baile, y Neymar no tardó en hacerlo realidad.

La historia que conmovió al mundo vuelve a escribir una página llena de esperanza: 13 años después, Matheus, ahora con 19 años, ha vencido al cáncer. El joven se reencontró con Neymar y juntos recrearon el famoso baile que los unió por primera vez, esta vez como símbolo de vida, lucha y promesas cumplidas.

El reencuentro fue compartido en redes sociales y rápidamente se viralizó, despertando emociones en miles de usuarios que recordaron aquel gesto solidario de Neymar en su etapa con el Santos FC. En el video, se observa a ambos sonriendo, bailando y celebrando una victoria aún más grande que cualquier campeonato: la vida.

