Matheus y Neymar: una historia de vida, fútbol y esperanza

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En 2012, un gol de Neymar no solo significó un triunfo en la cancha, sino un acto de amor fuera de ella. En aquel entonces, el futbolista brasileño conoció a Matheus, un niño que enfrentaba una dura batalla contra el cáncer. Uno de sus sueños era que su ídolo le dedicara un gol con su característico baile, y Neymar no tardó en hacerlo realidad.
La historia que conmovió al mundo vuelve a escribir una página llena de esperanza: 13 años después, Matheus, ahora con 19 años, ha vencido al cáncer. El joven se reencontró con Neymar y juntos recrearon el famoso baile que los unió por primera vez, esta vez como símbolo de vida, lucha y promesas cumplidas.
El reencuentro fue compartido en redes sociales y rápidamente se viralizó, despertando emociones en miles de usuarios que recordaron aquel gesto solidario de Neymar en su etapa con el Santos FC. En el video, se observa a ambos sonriendo, bailando y celebrando una victoria aún más grande que cualquier campeonato: la vida.
