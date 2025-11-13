Marco Rubio descarta envío de tropas de EU a México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante versiones que señalaban un posible despliegue militar estadounidense en territorio mexicano, Marco Rubio, secretario de Estado en el gobierno de Donald Trump, negó que existan planes para realizar incursiones o acciones unilaterales contra los cárteles de la droga en el país.

Durante su participación en la reunión de ministros del G7 en Ontario, Canadá, el funcionario subrayó que cualquier tipo de asistencia será posible únicamente si es solicitada por el Gobierno de México. “Si quieren ayuda, tienen que pedirla”, afirmó.

Aunque medios estadounidenses, como la cadena NBC, señalaron que la administración republicana estaría evaluando una operación con tropas dentro de México, Rubio afirmó que no hay decisiones definitivas y que cualquier acción se mantendría dentro de los marcos de cooperación bilateral.

El secretario de Estado reconoció la gravedad del problema y aseguró que los cárteles tienen una presencia considerable en varias zonas del país. “Son muy poderosos […] No hace falta ser ideológico para ser terrorista”, sentenció.