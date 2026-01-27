María Estela Parra: la mujer detrás de los jerseys retirados de los Bulls

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mientras los reflectores iluminan a las grandes estrellas de la NBA, una mexicana trabaja en silencio para que sus hazañas queden inmortalizadas en lo más alto de las arenas. Su nombre es María Estela Parra, la mujer encargada de confeccionar las banderas de retiro de número de los Chicago Bulls desde 1989.

Cuando una estrella de la NBA se convierte en ícono de una franquicia, su número es retirado para siempre y colocado en una bandera que cuelga del techo de la arena. Lo que pocos saben es quién hace posible ese símbolo de inmortalidad deportiva.