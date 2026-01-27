Mundo

María Estela Parra: la mujer detrás de los jerseys retirados de los Bulls

Ha confeccionado las banderas de Michael Jordan, Scottie Pippen y Derrick Rose
Realiza sola todo el proceso, únicamente con una máquina de coser
Realiza sola todo el proceso, únicamente con una máquina de coser
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mientras los reflectores iluminan a las grandes estrellas de la NBA, una mexicana trabaja en silencio para que sus hazañas queden inmortalizadas en lo más alto de las arenas. Su nombre es María Estela Parra, la mujer encargada de confeccionar las banderas de retiro de número de los Chicago Bulls desde 1989.

Cuando una estrella de la NBA se convierte en ícono de una franquicia, su número es retirado para siempre y colocado en una bandera que cuelga del techo de la arena. Lo que pocos saben es quién hace posible ese símbolo de inmortalidad deportiva.

Desde 1989, la mexicana María Estela Parra ha sido la responsable de elaborar, una por una, las banderas de retiro de número de los Chicago Bulls, incluyendo las de leyendas como Michael Jordan, Scottie Pippen, Bob Love y, más recientemente, Derrick Rose.

Su trabajo es completamente artesanal: ella sola se encarga de todo el proceso físico, desde el diseño hasta la costura final. No hay grandes equipos ni fábricas detrás, únicamente su experiencia, precisión y una máquina de coser con la que ha dado forma a la historia del basquetbol.

Gracias a sus manos, los logros de estas figuras permanecen suspendidos en lo más alto de la arena, recordando a cada aficionado que la grandeza también se construye fuera de la duela.

