María Corina Machado gana Nobel de la Paz 2025 por su lucha en Venezuela

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad”, expresó la opositora venezolana María Corina Machado tras ganar este viernes el Premio Nobel de la Paz 2025, galardón que le fue otorgado por su labor en favor de la democracia y los derechos humanos en Venezuela.

La información fue confirmada en un anuncio oficial desde Oslo, Noruega, donde el Comité Nobel noruego destacó a Machado, de 58 años, “por su incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

La dirigente, quien permanece en la clandestinidad desde agosto de 2024 a causa de la represión por parte del régimen de Nicolás Maduro, añadió en su mensaje en redes sociales:

"Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el Presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la Libertad y la democracia. ¡Venezuela será libre!"

Machado no pudo participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 por estar inhabilitada políticamente, sin embargo, respaldó la candidatura del diplomático Edmundo González Urrutia, abanderado de la oposición democrática. Su papel ha sido crucial para articular un movimiento cívico que ha cobrado fuerza dentro y fuera del país.

Así lo dijo: