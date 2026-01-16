María Corina Machado: “Estamos preparados para asumir el gobierno cuando llegue el momento adecuado”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró que será elegida presidenta de Venezuela “cuando llegue el momento adecuado”, luego de su encuentro con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Machado indicó que, junto a su equipo, buscan prepararse tanto dentro de Venezuela como con apoyo de grupos internacionales para estar listos cuando llegue el momento de asumir el gobierno:

“Tenemos que prepararnos con otros equipos alrededor del mundo y dentro de Venezuela para tomar nuestro gobierno cuando llegue el momento adecuado.”