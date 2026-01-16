María Corina Machado: “Estamos preparados para asumir el gobierno cuando llegue el momento adecuado”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró que será elegida presidenta de Venezuela “cuando llegue el momento adecuado”, luego de su encuentro con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.
Machado indicó que, junto a su equipo, buscan prepararse tanto dentro de Venezuela como con apoyo de grupos internacionales para estar listos cuando llegue el momento de asumir el gobierno:
“Tenemos que prepararnos con otros equipos alrededor del mundo y dentro de Venezuela para tomar nuestro gobierno cuando llegue el momento adecuado.”
La opositora afirmó que su visita a Washington tuvo como objetivo reforzar los lazos bilaterales y visibilizar el respaldo internacional a la causa venezolana. En diálogo con un medio estadounidense, María Corina compartió detalles de su paso por la Casa Blanca y resaltó la importancia simbólica de la reunión con Trump.
“Fue una enorme responsabilidad porque lo hice en nombre del pueblo venezolano, que valora tanto lo que él ha hecho, no solo por la libertad del pueblo venezolano, sino también diría por todo el hemisferio”, expresó Machado durante la entrevista con Fox News.
La opositora enfatizó su compromiso con el futuro democrático de su país:
“Quiero servir a mi país donde sea más útil. Tengo un mandato, y lo tengo muy presente cada día. Ha significado asumir enormes riesgos y pagar costos muy altos, no solo para mí, sino también para mi familia y nuestros equipos”.
Actualmente, Delcy Rodríguez se encuentra al frente del gobierno venezolano de manera interina, tras la captura y salida del país del dictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.
En un gesto simbólico, Machado entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz al expresidente Trump, como muestra de gratitud. El exmandatario calificó el gesto como “maravilloso”.
Al ser consultada sobre el futuro de Venezuela, María Corina fue contundente:
“Lo que le espera a Venezuela ahora es libertad”.
BCT