Maestros de España no darán clases a alumnos que asistan sin cubrebocas

Los maestros, así como otros padres de estudiante, comenzaron a manifestarse frente al establecimiento educativo para rechazar la medida, la cual incluso es considerada como la realización de clases particulares aún cuando se estableció la conformación de grupos de burbuja para evitar los contagios.

Por ahora no está claro si habrá o no una solución inmediata al tema, pese al reciente inicio de clases que se dio en España, aunque los docentes ya expresaron que no darán clases a las estudiantes hasta que sus padres decidan acatar las normas de higiene por el coronavirus.

