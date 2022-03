Maestra amenaza y maltrata a niño: "si te vomitas, te tomas tu vómito"

Colombia (MiMorelia.com).- Una supuesta maestra de jardín de niños fue captada cuando maltrataba a un niño, a quien sujetó de manos y le tapaba la boca, el hecho causó indignación.

Lo anterior ocurrió en un salón de clases de un preescolar del municipio de Soacha, en Colombia.

En las imágenes es posible ver a la maestra quien toma al niño con fuerza y pone las manos de ésta por detrás de su espalda, mientras con una servilleta le cubre la boca. El niño por su parte llora e intenta safarse pero evidentemente la fuerza de la mujer es mayor y somete al pequeño.

"Silencio, No sea grosero. Si te vomitas, te tomas tu vómito", es lo que dice la maestra al menor y añade "No me interesa si estás gritando. Si usted se calla lo escucho, si usted grita, no lo escucho", para intentar calmar al niño.

El video circuló en redes sociales y causó indignación entre la población y del caso se enteraron la Policía de Infancia y Adolescencia en Colombia y la Secretaría de Desarrollo Social de Soacha, quienes en conjunto llevan a cabo una investigación.

No se sabe si hay sanciones para la mujer agresora, como si fue suspendida o destituida.

Sobre el menor, se dijo que no sufrió daño físico de consideración, pero será atendido psicológicamente.

ATENCIÓN: IMÁGENES SENSIBLES, SE RECOMIENDA DISCRECIÓN