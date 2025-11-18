Maduro pide diálogo “cara a cara” con EU tras declaraciones de Trump

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de tensiones regionales por operativos militares en el Caribe, el presidente venezolano Nicolás Maduro reafirmó su disposición a dialogar con Estados Unidos, siempre y cuando se realice de forma directa: “face to face, cara a cara”.

Durante su programa semanal televisivo, el mandatario respondió así a las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien dijo estar dispuesto a hablar con Maduro “en algún momento”, aunque también criticó su rol como jefe de Estado al afirmar que “no ha sido bueno para Estados Unidos”.

Maduro fue declarado ganador en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, proceso señalado por diversos sectores como irregular. El contexto de esta posible apertura diplomática se da mientras Washington mantiene un despliegue militar activo en el Caribe y el Pacífico, con acciones contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico, lo que ha dejado al menos 83 personas fallecidas desde inicios de septiembre.

El mandatario venezolano aprovechó su mensaje para reiterar su llamado al diálogo como vía para preservar la estabilidad: “Yes, peace, war no, never, never war”, dijo en inglés (Sí, paz; guerra no, nunca nunca guerra). También recalcó que su administración mantiene una postura invariable a favor del entendimiento bilateral, pese a las diferencias y tensiones históricas con la Casa Blanca.

Por su parte, al ser cuestionado sobre la posibilidad de enviar tropas a Venezuela, Trump respondió: “No, no lo descarto, no descarto nada”.