Maduro ofreció renunciar en 2 años, pero Trump rechazó el plan: NYT

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habría ofrecido dimitir del poder en un periodo de dos a tres años, como parte de una propuesta informal dirigida a la administración de Donald Trump.

Así lo reveló una investigación publicada por The New York Times, que cita fuentes anónimas con conocimiento de las negociaciones.

La propuesta incluía una transición política controlada y el acceso de empresas estadounidenses al petróleo venezolano, como parte de un intento por mejorar las relaciones y disminuir las presiones internacionales, según la prensa.

Sin embargo, la Casa Blanca consideró inaceptable cualquier plan que implicara posponer la salida de Maduro, de acuerdo con los reportes.

De acuerdo al diario estadounidense, Trump habría autorizado la reactivación de canales extraoficiales con el régimen venezolano, así como operaciones de inteligencia lideradas por la CIA, con el fin de crear condiciones para posibles acciones futuras.

Hasta el momento, ni el gobierno venezolano ni voceros oficiales de EE.UU. han emitido declaraciones públicas confirmando o negando los detalles del reporte.

Consulta el reporte original en The New York Times (vía Milenio)