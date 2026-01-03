Maduro llega a Nueva York: máxima seguridad y discreción marcan su traslado

A diferencia de aeropuertos más conocidos como JFK o Newark, SWF permite mayor control del espacio aéreo, discreción en el aterrizaje y menor exposición mediática.

El uso de esta terminal refuerza la hipótesis de que Maduro será trasladado bajo estrictas medidas de seguridad y posiblemente presentado ante autoridades judiciales de EE.UU. en las próximas horas.

La fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, había adelantado que el mandatario sería juzgado por conspiración narcoterrorista y tráfico de armas en el Distrito Sur de Nueva York, lo que da aún más sentido a su arribo a este estado.

BCT