Maduro llega a Nueva York: máxima seguridad y discreción marcan su traslado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Reportes preliminares confirman que el presidente venezolano Nicolás Maduro, capturado la madrugada del 3 de enero en un operativo militar estadounidense, aterrizó hace unos momentos en el Aeropuerto Internacional Stewart (SWF), ubicado en el condado de Orange, al noroeste de la ciudad de Nueva York.
El aeropuerto Stewart es una terminal aérea estratégica, utilizada frecuentemente para operaciones sensibles, vuelos militares, traslados de alta seguridad y misiones diplomáticas.
A diferencia de aeropuertos más conocidos como JFK o Newark, SWF permite mayor control del espacio aéreo, discreción en el aterrizaje y menor exposición mediática.
El uso de esta terminal refuerza la hipótesis de que Maduro será trasladado bajo estrictas medidas de seguridad y posiblemente presentado ante autoridades judiciales de EE.UU. en las próximas horas.
La fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, había adelantado que el mandatario sería juzgado por conspiración narcoterrorista y tráfico de armas en el Distrito Sur de Nueva York, lo que da aún más sentido a su arribo a este estado.
BCT