Maduro llama a jóvenes y milicianos a entrenarse ante posible amenaza de EU

Caracas, Venezuela (MiMorelia.com).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó a reservistas, milicianos y jóvenes voluntarios a acudir a los cuarteles para recibir formación militar básica.

Durante un evento del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el mandatario exhortó a la población a entrenarse en el uso de armas como medida preventiva ante lo que considera una amenaza de intervención por parte de Estados Unidos.

La convocatoria surge tras el despliegue de ocho buques estadounidenses en el Caribe, oficialmente como parte de operativos contra el narcotráfico, aunque Maduro lo interpreta como una señal de presión militar sobre su país.