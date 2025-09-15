Maduro llama a jóvenes y milicianos a entrenarse ante posible amenaza de EU

Caracas, Venezuela (MiMorelia.com).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó a reservistas, milicianos y jóvenes voluntarios a acudir a los cuarteles para recibir formación militar básica.
Durante un evento del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el mandatario exhortó a la población a entrenarse en el uso de armas como medida preventiva ante lo que considera una amenaza de intervención por parte de Estados Unidos.
La convocatoria surge tras el despliegue de ocho buques estadounidenses en el Caribe, oficialmente como parte de operativos contra el narcotráfico, aunque Maduro lo interpreta como una señal de presión militar sobre su país.
Como parte de la respuesta interna, se ha iniciado un reclutamiento nacional para reforzar la Milicia Bolivariana, una fuerza integrada por civiles, trabajadores del Estado y simpatizantes del chavismo.
El mandatario también ordenó enviar 25 mil soldados a las zonas limítrofes con Colombia y regiones costeras, con el fin de fortalecer la presencia militar en puntos estratégicos.
Maduro aseguró que más de 300 unidades castrenses del país recibirán a los nuevos voluntarios para capacitarlos en defensa territorial.
La intervención presidencial tuvo lugar en un acto con ambiente festivo, donde bailó con jóvenes simpatizantes antes de emitir su mensaje, en el que reiteró que “quien quiera paz, debe prepararse para defenderla”.
