“Maduro estaba en una fortaleza; no logró escapar”: Trump en Fox News

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tensión geopolítica alcanzó un nuevo punto crítico este sábado, luego de que el presidente estadounidense Donald J. Trump confirmara en entrevista con Fox News que Nicolás Maduro, mandatario de Venezuela, fue capturado durante una operación militar en Caracas, junto a su esposa Cilia Flores.
“El equipo hizo un trabajo increíble. No existe otro país en la tierra que pueda hacer una operación como la que hicimos”, declaró Trump, al revelar detalles de la operación que, según dijo, había sido planificada desde “hace cuatro días” y fue ejecutada “con precisión quirúrgica”.
En la entrevista, Donald Trump relató que Maduro se encontraba oculto en una vivienda blindada:
“Estaba en una vivienda que se parecía más a una fortaleza que a una casa. Tenía puertas de acero y un espacio de seguridad con acero sólido por todas partes […] No logró cerrar ese espacio. Lo sorprendimos tan rápido que no pudo entrar”, detalló.
Aseguró que el equipo estadounidense estaba preparado para usar sopletes industriales, aunque finalmente no fue necesario. El presidente insistió en que el clima fue clave para ejecutar la ofensiva.
La fiscal general estadounidense Pamela Bondi declaró que Maduro y Cilia Flores enfrentarán juicio en el Distrito Sur de Nueva York por múltiples cargos, entre ellos:
Conspiración narcoterrorista
Importación de cocaína
Posesión y conspiración para portar ametralladoras y dispositivos destructivos
“Pronto enfrentarán la ira de la Justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”, sentenció Bondi.
BCT