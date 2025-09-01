Maduro denuncia presencia de barcos militares de EU y habla de la “mayor amenaza en 100 años”

Maduro calificó el despliegue militar como “una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal”.

El líder venezolano afirmó que la acción de Washington es una extensión de su estrategia de “máxima presión” hacia Caracas, ahora en el ámbito militar. “Ellos han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso es militar, y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa de Venezuela”, señaló.

Paralelamente, el gobierno de Estados Unidos incrementó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro, a quien acusa de ser un presunto líder de redes de narcotráfico.

Este movimiento se da en el marco del despliegue militar estadounidense en aguas internacionales anunciado por la administración del entonces presidente Donald Trump, con el argumento de reforzar las operaciones contra organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en la región.

RYE