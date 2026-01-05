Maduro, acusado de entregar pasaportes diplomáticos durante período de Calderón: Bedolla

Cabe mencionar que Nicolás Maduro fue canciller entre 2006 y 2013, pero supuestamente entregó los documentos oficiales a narcotraficantes, además de facilitar aeronaves para enviar las ganancias del narcotráfico desde México a Venezuela.

"Entiendo que ese juicio es por, en el año 2006, 2008, haber participado en la entrega de pasaportes diplomáticos de manera ilegal, a algunas personas inmiscuidas en temas ilegales en conjunto, señala el expediente con la Cancillería mexicana, siendo el presidente de México Felipe Calderón Hinojosa", dijo el mandatario estatal.

Aunque dijo que la situación tiene trasfondos políticos y económicos, rechazó el bombardeo e intervención militar a Venezuela, y apuntó que es el diálogo el que debe prevalecer, respaldando la postura de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre el respeto al derecho internacional.

"Hay que señalar también que hay cuestionamientos de la última elección democrática en Venezuela, sí es cierto, sí los hay, hay cuestionamientos, pero eso no autoriza a ninguna nación del mundo, ni superpotencia, a invadir a otra nación, a apoderarse de su territorio o de su petróleo, de sus minas, de sus recursos naturales", agregó.

Fue el sábado 3 de enero cuando Estados Unidos intervino en Venezuela para detener a Nicolás Maduro y a su esposa, y trasladarlos a Nueva York; las fuerzas norteamericanas atacaron las bases militares durante la madrugada. El presidente Donald Trump afirmó que van a recuperar el petróleo y gobernarán el país mientras se realiza una sucesión.

rmr