Madre abandona a su hija para irse de vacaciones; la bebé murió

Estados Unidos (MiMorelia.com).- Una mujer en Estados Unidos fue acusada de homicidio de su pequeña hija, y es que, de acuerdo a las autoridades la bebé perdió la vida luego de estar ocho días en completo abandono porque su madre la dejó sola para irse de vacaciones a Puerto Rico.

El lamentable hecho se registro en Ohio, Estados Unidos, cuando una mujer identificada como Kristel Calendario, de 31 años de edad, se fue de vacaciones por ocho días a Puerto Rico, del 8 al 16 de junio, y dejó a la bebé de solo 16 meses de edad, en el abandono.

Cuando regresó a casa, la pequeña había fallecido, según las autoridades la bebé presentaba deshidratación extrema.

Los vecinos contaron a medios de comunicación que la mujer continuamente dejaba a su hija con su abuela, por lo que no fue extraño no verlas a ambas, además de que no escucharon el llanto de la menor, sin embargo, mencionaron que incluso si Kristel les hubiera pedido cuidar a la bebé, no se hubieran negado.

La madre fue detenida y es acusad de homicidio, además se fijó una fianza de 1 millón de dólares; el juicio comenzará el 28 de este mes.

EA