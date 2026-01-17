Macron: Europa responderá unida si EE.UU. impone aranceles por Groenlandia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió que Europa responderá “de manera unida y coordinada” si Estados Unidos concreta la imposición de nuevos aranceles a productos europeos, como anunció recientemente el mandatario Donald Trump.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el líder francés calificó de “inaceptables” las amenazas arancelarias en el contexto actual, sin mencionar directamente a Trump o a Estados Unidos.

“Las amenazas arancelarias son inaceptables y no tienen cabida en este contexto”, expresó Macron.

Trump informó que a partir del 1 de febrero se aplicará un impuesto del 10% a productos procedentes de ocho países europeos: Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, en represalia por su oposición al control estadounidense de Groenlandia, un territorio autónomo bajo soberanía danesa. El mandatario estadounidense incluso advirtió que el arancel podría subir al 25% en junio si no se concreta “la compra total y completa de Groenlandia”.