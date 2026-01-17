Mundo

Macron: Europa responderá unida si EE.UU. impone aranceles por Groenlandia

El presidente Trump anunció un arancel del 10% a ocho países europeos en respuesta a su oposición sobre Groenlandia.
Macron: Europa responderá unida si EE.UU. impone aranceles por Groenlandia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió que Europa responderá “de manera unida y coordinada” si Estados Unidos concreta la imposición de nuevos aranceles a productos europeos, como anunció recientemente el mandatario Donald Trump.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el líder francés calificó de “inaceptables” las amenazas arancelarias en el contexto actual, sin mencionar directamente a Trump o a Estados Unidos.

“Las amenazas arancelarias son inaceptables y no tienen cabida en este contexto”, expresó Macron.

Trump informó que a partir del 1 de febrero se aplicará un impuesto del 10% a productos procedentes de ocho países europeos: Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, en represalia por su oposición al control estadounidense de Groenlandia, un territorio autónomo bajo soberanía danesa. El mandatario estadounidense incluso advirtió que el arancel podría subir al 25% en junio si no se concreta “la compra total y completa de Groenlandia”.

Esta medida, de acuerdo con analistas internacionales, representa una escalada significativa en las tensiones entre Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, alianza que desde 1949 ha proporcionado seguridad colectiva a Europa y América del Norte.

En respuesta, Macron afirmó que ninguna presión externa modificará las decisiones soberanas de Europa:

“Ninguna intimidación ni amenaza podrá influir en nosotros, ni en Ucrania, ni en Groenlandia, ni en ningún otro lugar del mundo cuando nos enfrentemos a situaciones de este tipo”.

El presidente francés adelantó que se reunirá con otros líderes europeos para acordar una postura común ante las tensiones comerciales y geopolíticas.

También reiteró el compromiso de Francia con la soberanía nacional y los principios de la ONU:

Esto rige nuestras decisiones. Es lo que fundamenta nuestro apego a las Naciones Unidas y a su Carta”.

Macron recordó que su país participa en una coalición de voluntarios por la paz en Ucrania y en ejercicios militares en Groenlandia, organizados por Dinamarca, lo que —según dijo— refleja el compromiso con la seguridad en el Ártico y la defensa de las fronteras europeas

mrh

Donald Trump
Francia
Emmanuel Macron
Aranceles
Groenlandia

