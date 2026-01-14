Macron envía militares al Ártico tras creciente tensión por interés de Trump en Groenlandia

Groenlandia, la isla más grande del mundo, se ha convertido en un punto clave para la seguridad internacional. Su ubicación estratégica en el Ártico la convierte en un lugar ideal para instalar sistemas de defensa, radares y bases militares. Esto ha generado un creciente interés por parte de potencias como Estados Unidos, Rusia y China.

Uno de los principales impulsores de este debate ha sido el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien desde 2019 ha insistido en que su país debería “controlar” Groenlandia por razones de seguridad nacional. En enero de 2026, Trump volvió a insistir en que Estados Unidos necesita la isla para protegerse de amenazas extranjeras, lo que generó tensión con sus aliados europeos.

En respuesta, Dinamarca —país al que pertenece Groenlandia— ha reforzado su presencia militar en la región, enviando más tropas y equipos, y destinando recursos para proteger su soberanía. También ha reafirmado, junto con el gobierno autónomo de Groenlandia, que la isla no está en venta ni aceptará ninguna forma de anexión.

Actualmente, Groenlandia ya alberga una base militar estadounidense, la Pituffik Space Base, que funciona bajo acuerdos bilaterales. Sin embargo, cualquier cambio en el estatus de la isla requeriría la aprobación del parlamento danés y del gobierno local groenlandés.

Este contexto explica por qué operaciones como la “Arctic Endurance”, en la que ahora participa Francia, no sólo son ejercicios militares, sino una forma de fortalecer alianzas y proteger intereses estratégicos en una zona cada vez más disputada.

SHA