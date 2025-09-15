Machu Picchu podría dejar de ser Maravilla del Mundo, advierte New7Wonders

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La organización New7Wonders, responsable de designar a Machu Picchu como una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo en 2007, emitió una advertencia al Estado peruano por los riesgos que enfrenta el sitio arqueológico debido a una gestión turística que consideran insuficiente.
En un comunicado oficial difundido a través de sus redes sociales, la organización expresó su preocupación por el creciente flujo de turistas, presuntas ventas irregulares de boletos, conflictos sociales, deficiencias en el transporte y quejas frecuentes de visitantes, lo que —según advierten— podría poner en entredicho la permanencia de Machu Picchu en la lista de Maravillas del Mundo.
“La permanencia, justificación y credibilidad del título de Machu Picchu bajo nuestra jurisdicción depende de una gestión adecuada y sostenible”, señaló New7Wonders en el pronunciamiento.
La organización hizo un llamado urgente a las autoridades peruanas de todos los niveles —Presidencia, Congreso, gobiernos regionales y locales— para reforzar la coordinación institucional y adoptar estándares internacionales de conservación y turismo responsable.
La advertencia llega en un contexto en el que el Ministerio de Cultura de Perú informó que, durante 2025, la venta de boletos para ingresar a Machu Picchu avanza con ritmo sostenido. De acuerdo con la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, hasta la fecha se han registrado 1,404,492 ingresos, cifra que podría superar el récord histórico de 1,585,262 visitantes alcanzado en 2019.
Aunque las autoridades peruanas descartaron afectaciones en la venta de entradas, New7Wonders subraya que la sostenibilidad del turismo en Machu Picchu debe ser una prioridad, ya que está directamente vinculada con la imagen internacional y el estatus simbólico del sitio.
