Machu Picchu podría dejar de ser Maravilla del Mundo, advierte New7Wonders

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La organización New7Wonders, responsable de designar a Machu Picchu como una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo en 2007, emitió una advertencia al Estado peruano por los riesgos que enfrenta el sitio arqueológico debido a una gestión turística que consideran insuficiente.

En un comunicado oficial difundido a través de sus redes sociales, la organización expresó su preocupación por el creciente flujo de turistas, presuntas ventas irregulares de boletos, conflictos sociales, deficiencias en el transporte y quejas frecuentes de visitantes, lo que —según advierten— podría poner en entredicho la permanencia de Machu Picchu en la lista de Maravillas del Mundo.

“La permanencia, justificación y credibilidad del título de Machu Picchu bajo nuestra jurisdicción depende de una gestión adecuada y sostenible”, señaló New7Wonders en el pronunciamiento.