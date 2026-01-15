Machado entrega medalla del Nobel de la Paz a Trump; destaca su papel en la libertad de Venezuela

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un acto simbólico realizado en la Casa Blanca, la líder opositora venezolana María Corina Machado entregó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la medalla correspondiente al Premio Nobel de la Paz 2025, en reconocimiento —según dijo— al apoyo mostrado hacia la causa democrática venezolana.

Tras una reunión a puerta cerrada de más de dos horas, Machado se dirigió a un grupo de manifestantes venezolanos reunidos en el lugar y declaró: “Contamos con el presidente para la libertad de Venezuela”.

La acción ha generado reacciones encontradas, especialmente luego de que Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, afirmara que la postura oficial se mantiene: “Machado no es la persona adecuada para liderar un cambio político en Venezuela”, calificándola como una visión realista por parte del gobierno estadounidense.