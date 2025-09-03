México y EU crearán grupo de alto nivel contra cárteles de drogas

En un comunicado conjunto, ambas naciones reafirmaron que esta cooperación se basa en la reciprocidad, el respeto a la soberanía e integridad territorial, la responsabilidad compartida y la confianza mutua. El objetivo central es desmantelar el crimen organizado transnacional, reforzando la colaboración entre instituciones de seguridad, cuerpos policiacos y autoridades judiciales.

El grupo de alto nivel sesionará regularmente y tendrá la tarea de coordinar acciones para contrarrestar a los cárteles, fortalecer la seguridad fronteriza, eliminar túneles clandestinos, detener flujos financieros ilícitos y prevenir el robo de combustible. También contempla incrementar inspecciones, investigaciones y procesos judiciales para frenar el tráfico de drogas y armas.

Ambos gobiernos destacaron que esta coordinación ya ha permitido avances en el aseguramiento fronterizo, la reducción del tráfico de fentanilo y el intercambio de inteligencia, y señalaron que se busca fortalecer también la cooperación en materia de salud pública mediante campañas para prevenir el consumo de opioides y otras drogas ilícitas.

Finalmente, México y Estados Unidos reafirmaron su compromiso de trabajar juntos para proteger a los ciudadanos y hacer más seguras sus comunidades.

