México está dominado por cárteles: Trump reitera crítica en Fox News

Durante la entrevista, Trump vinculó la operación militar en Venezuela con la lucha contra el narcotráfico, aunque negó que fuera un mensaje directo para México. No obstante, advirtió que “algo habrá que hacer con México” ante el flujo de drogas por la frontera sur, el cual —dijo— ha causado miles de muertes en territorio estadounidense.

El presidente reiteró que, en una llamada con Sheinbaum en abril de 2025, le propuso enviar tropas estadounidenses a combatir los cárteles, pero ella se negó y reafirmó que la cooperación debía respetar la soberanía nacional. Trump expresó su respeto por la mandataria, aunque sostuvo que “los cárteles gobiernan México” y que su país “tendrá que defenderse” si la situación no cambia.

