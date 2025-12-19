México avanza como nunca en seguridad, afirma Marco Rubio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reconoció este viernes que México ha logrado avances históricos en materia de seguridad, aunque advirtió que aún hay mucho trabajo por hacer.

Durante una conferencia de prensa, Rubio destacó que el gobierno mexicano “está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia”. Asimismo, celebró la estrecha cooperación entre ambos países, la cual consideró clave para enfrentar desafíos comunes en la región.

El funcionario estadounidense puntualizó que la mayor amenaza en materia de seguridad siguen siendo los “grupos terroristas criminales”, a los que atribuyó gran parte de la violencia que afecta a México y otros países del continente.