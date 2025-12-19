México avanza como nunca en seguridad, afirma Marco Rubio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reconoció este viernes que México ha logrado avances históricos en materia de seguridad, aunque advirtió que aún hay mucho trabajo por hacer.
Durante una conferencia de prensa, Rubio destacó que el gobierno mexicano “está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia”. Asimismo, celebró la estrecha cooperación entre ambos países, la cual consideró clave para enfrentar desafíos comunes en la región.
El funcionario estadounidense puntualizó que la mayor amenaza en materia de seguridad siguen siendo los “grupos terroristas criminales”, a los que atribuyó gran parte de la violencia que afecta a México y otros países del continente.
En ese sentido, reiteró que Estados Unidos mantiene un diálogo activo y cooperación constante con naciones latinoamericanas como Panamá, Costa Rica, El Salvador y Colombia, pese a las diferencias políticas que puedan existir.
Rubio dejó claro que el compromiso de su país con la región se mantiene firme, y que la estrategia de seguridad continuará fortaleciendo alianzas para enfrentar fenómenos como el narcotráfico, la trata de personas y el crimen transnacional.
