Más de 200 abogados revisan archivos de Epstein antes de su publicación final

Según un comunicado oficial de la Oficina de Asuntos Públicos del DOJ, esta acción se produce luego de que diversas solicitudes para liberar esta información fueran rechazadas por jueces federales. Con la nueva ley, los jueces contaron con un fundamento legal para permitir el acceso a los archivos, que contienen detalles de procesos judiciales, evidencia gráfica y testimonios vinculados a Epstein, acusado de múltiples delitos de abuso y tráfico sexual de menores.

El Departamento de Justicia informó que trabaja con más de 200 abogados para revisar individualmente cada documento antes de su publicación, con el fin de cumplir con las órdenes judiciales de protección a víctimas o personas potencialmente afectadas. Aunque este proceso puede ser lento, aseguraron que no se detendrá la difusión del material, el cual se espera sea liberado en fases durante los próximos meses.