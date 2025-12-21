Más de 200 abogados revisan archivos de Epstein antes de su publicación final

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició la publicación de miles de documentos, fotografías y materiales relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, tras el levantamiento de sellos judiciales derivado de la Ley de Transparencia de Epstein, promulgada por el presidente Donald Trump.
Según un comunicado oficial de la Oficina de Asuntos Públicos del DOJ, esta acción se produce luego de que diversas solicitudes para liberar esta información fueran rechazadas por jueces federales. Con la nueva ley, los jueces contaron con un fundamento legal para permitir el acceso a los archivos, que contienen detalles de procesos judiciales, evidencia gráfica y testimonios vinculados a Epstein, acusado de múltiples delitos de abuso y tráfico sexual de menores.
El Departamento de Justicia informó que trabaja con más de 200 abogados para revisar individualmente cada documento antes de su publicación, con el fin de cumplir con las órdenes judiciales de protección a víctimas o personas potencialmente afectadas. Aunque este proceso puede ser lento, aseguraron que no se detendrá la difusión del material, el cual se espera sea liberado en fases durante los próximos meses.
Sobre la edición del contenido, el DOJ aclaró que únicamente se eliminará información identificativa de víctimas, menores o material legalmente confidencial. Indicaron que no se están realizando redacciones para proteger a personajes públicos o figuras políticas. Además, algunas fotografías que fueron publicadas inicialmente han sido retiradas temporalmente a solicitud de víctimas, y serán republicadas con las redacciones correspondientes.
El caso Epstein ha generado atención internacional desde su arresto en 2019 y posterior fallecimiento bajo custodia federal. La publicación de estos archivos podría arrojar nueva luz sobre una de las redes de abuso más controversiales de los últimos años, involucrando a figuras públicas y empresarios de alto perfil, aunque los documentos serán filtrados conforme a las normativas legales de protección.
rmr