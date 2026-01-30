Luigi Mangione no podrá recibir la pena capital, determina tribunal de EU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un juez federal de Estados Unidos determinó que Luigi Mangione no enfrentará la pena de muerte, luego de que se desestimaran los cargos federales de asesinato y armas relacionados con la muerte del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

De acuerdo con información de medios internacionales, la resolución fue emitida este viernes 30 de enero por la jueza federal de distrito Margaret Garnett, en una corte de Nueva York, al considerar que los cargos de asesinato eran legalmente incompatibles con los delitos de acoso que aún enfrenta el acusado.

La jueza explicó que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, los fiscales federales solo podían sostener los cargos de asesinato si los delitos de acoso calificaban como “delitos de violencia”, lo cual no se cumplía en este caso, ya que la conducta imputada podía derivarse de actos imprudentes y no necesariamente intencionales.

En su resolución, Garnett reconoció el “aparente absurdo” del marco legal que llevó al fallo y admitió que su análisis podría resultar “tortuoso y extraño” para el público en general. Sin embargo, subrayó que el tribunal está obligado a aplicar la ley conforme a los criterios establecidos por la Corte Suprema.

Pese a la decisión, Mangione, de 27 años, aún enfrenta posible cadena perpetua si es declarado culpable de los cargos de acoso a nivel federal, así como de acusaciones estatales por asesinato, posesión de armas y falsificación de documentos en un tribunal de Manhattan, procesos en los que se ha declarado inocente.

El asesinato de Brian Thompson ocurrió en diciembre de 2024, cuando el ejecutivo fue atacado a tiros en Manhattan. Aunque el crimen fue ampliamente condenado por autoridades estadounidenses, el caso generó reacciones divididas, ya que Mangione se convirtió en una figura simbólica para algunos sectores críticos de los altos costos de la atención médica y las prácticas de las aseguradoras de salud.

