Lo matan tras salir de prisión por violar y asesinar a un niño; estuvo preso 20 años [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre identificado como João Ferreira da Silva, de 46 años de edad, fue asesinado a tiros en la ciudad de Sinop, en el estado de Mato Grosso, Brasil, menos de 24 horas después de haber salido de prisión, donde cumplía una condena por violación y homicidio.

Ferreira da Silva había sido sentenciado por el asesinato de un niño de 9 años en 2005. De acuerdo con medios brasileños, el hombre obtuvo recientemente su libertad bajo un régimen semiabierto, tras pasar alrededor de 20 años en prisión.

El homicidio ocurrió hace unos días en plena vía pública, frente a un establecimiento comercial. Cámaras de seguridad y testimonios en redes sociales registraron el momento en el que fue interceptado y ejecutado por al menos un hombre armado.