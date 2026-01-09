Libertad de expresión, conciencia y vida, amenazadas, según el Papa León XIV

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un mensaje difundido a través de su cuenta oficial en redes sociales, el Papa León XIV advirtió sobre lo que denominó un “cortocircuito” en el marco actual de los derechos humanos, al considerar que algunas libertades fundamentales están siendo restringidas en nombre de nuevos derechos.

El líder de la Iglesia Católica señaló que principios como la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad religiosa e incluso el derecho a la vida se están viendo comprometidos, lo que estaría debilitando el sistema de garantías que, históricamente, ha defendido la dignidad humana.

El Papa explicó que este fenómeno ocurre cuando los derechos se vuelven “autorreferenciales” y pierden su vínculo con la realidad, la naturaleza de las cosas y la verdad. Bajo esta perspectiva, advirtió que el vacío dejado por los derechos debilitados puede ser ocupado por la fuerza y la opresión.