Le propone matrimonio con un tráiler estilo Disney hecho con IA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Y si tu historia de amor se convirtiera en una película animada al estilo Disney? Eso fue lo que ocurrió cuando un joven decidió pedirle matrimonio a su pareja con un falso tráiler cinematográfico, creado completamente con inteligencia artificial, que culminó con una pregunta inolvidable: "¿Quieres casarte conmigo?"

La escena muestra a la pareja sentada frente a la televisión. Lo que parece ser una noche común se transforma en magia cuando comienza el video. En la pantalla aparece un tráiler animado con estilo Disney, en el que los protagonistas son ellos mismos: su historia, su amor, sus momentos especiales. Con música emotiva, colores vibrantes y narrativa estilo cuento de hadas, la producción simula el lanzamiento de una película animada.