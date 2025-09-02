Le mejoraron la casa y él no les dio un peso; así respondieron

Durante esos tres años, cada mejora no solo elevó la calidad de vida de los inquilinos, sino también el valor del inmueble.

Al finalizar el contrato, y ante la imposibilidad de asumir una nueva renta mucho más elevada, la familia consultó si recibirían algún tipo de compensación económica por las mejoras realizadas. La respuesta fue tajante: “Dice que no le interesa nada”, habría sido el mensaje del agente inmobiliario en representación del propietario.

Sin diálogo directo ni intención de negociar, los inquilinos decidieron actuar por su cuenta: revirtieron cada mejora, una a una.

En una operación inversa, contratistas desenterraron el césped y se retiraron las baldosas. El limonero —cargado de frutos— fue cuidadosamente removido. La piscina y cemento, iluminación, fue demolida a mazazos y luego rellenada con tierra. La fogata también desapareció. Las rejas de la planta alta, hechas a medida, fueron retiradas y embaladas.