Le mejoraron la casa y él no les dio un peso; así respondieron

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Córdoba, Argentina, una familia arrendataria devolvió una casa en el mismo estado en que la recibió, después de tres años de mejoras sustanciales que no fueron reconocidas por el propietario al término del contrato.
Cuando esta familia se instaló en un moderno dúplex recién construido, encontró un patio desolado y sin drenaje, rejas ausentes en ventanas clave y un ambiente poco acogedor. Sin embargo, lejos de reclamar, optaron por transformar su entorno con recursos propios: construyeron una pequeña piscina, instalaron un fogata, sembraron césped, plantaron un limonero y colocaron rejas de seguridad a medida.
Durante esos tres años, cada mejora no solo elevó la calidad de vida de los inquilinos, sino también el valor del inmueble.
Al finalizar el contrato, y ante la imposibilidad de asumir una nueva renta mucho más elevada, la familia consultó si recibirían algún tipo de compensación económica por las mejoras realizadas. La respuesta fue tajante: “Dice que no le interesa nada”, habría sido el mensaje del agente inmobiliario en representación del propietario.
Sin diálogo directo ni intención de negociar, los inquilinos decidieron actuar por su cuenta: revirtieron cada mejora, una a una.
En una operación inversa, contratistas desenterraron el césped y se retiraron las baldosas. El limonero —cargado de frutos— fue cuidadosamente removido. La piscina y cemento, iluminación, fue demolida a mazazos y luego rellenada con tierra. La fogata también desapareció. Las rejas de la planta alta, hechas a medida, fueron retiradas y embaladas.
RPO