‘La NFL es débil’: Kristi Noem arremete contra el Super Bowl y Bad Bunny

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, confirmó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estarán desplegados durante el Super Bowl LX, evento que contará con Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo.

En declaraciones para medios internacionales, Noem afirmó: “Estaremos en todo ese lugar. Vamos a hacer cumplir la ley. No deberías asistir al Super Bowl si no eres un ciudadano estadounidense que cumple la ley”, refiriéndose al operativo de seguridad que se implementará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

La funcionaria también criticó a la NFL por haber seleccionado al artista puertorriqueño para el show principal: “La NFL apesta y nosotros ganaremos. Son débiles. Defenderemos a Estados Unidos y ellos no podrán dormir tranquilos. Lo arreglaremos”, dijo Noem en tono desafiante.