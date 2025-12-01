La historia de Magnus; el perro que venció al cáncer y conmovió a todos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La historia de Magnus, un perro que venció al cáncer, iluminó los timelines de miles de usuarios con esperanza y alegría.

A través de una publicación cargada de emoción, Camilo Triana, su dueño, compartió el momento más esperado de los últimos meses: Magnus, su fiel compañero desde hace ocho años, logró superar el cáncer luego de una dura batalla llena de incertidumbre, tratamientos costosos y decisiones difíciles.

La historia no tardó en hacerse viral. En el video se observa una caravana improvisada recorriendo las calles principales de Bogotá, Colombia. El auto, decorado con globos violetas y mensajes de celebración, llevaba a Magnus en el asiento trasero, asomando su rostro por la ventana como símbolo viviente de resiliencia.