La Casa Blanca: Trump usará “todo el poder de EU” para atrapar a Nicolás Maduro

Estados Unidos (MiMorelia.com).- La Casa Blanca afirmó que el presidente Donald Trump usará “todos los recursos del poder estadounidense” para detener el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y llevar ante la justicia a los responsables, entre ellos a Nicolás Maduro, mandatario de Venezuela.

Este jueves Karoline Leavitt, portavoz de la residencia presidencial, reiteró que Washington no reconoce a Maduro como presidente legítimo.

Asimismo, recordó que, en Estados Unidos Maduro, es considerado jefe de un régimen que “es un cártel del narcoterror”, calificando al mandatario venezolano como el “líder fugitivo de este cártel”.

Añadió que "muchos países caribeños y de la región han aplaudido las operaciones y esfuerzos antidrogas de la administración".

Por último Leavitt consideró que el presidente Trump "está dispuesto a utilizar todos los recursos del poder estadounidense para detener la entrada de drogas a nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia".

Es de recordar que como parte de estas acciones, el gobierno estadounidense incrementó a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Nicolás Maduro.

Además, medios internacionales reportaron que en días recientes fue desplegado en el Mar Caribe un buque con misiles guiados y un submarino nuclear, a pocas millas de aguas territoriales venezolanas.

Con estas medidas, Estados Unidos busca reforzar la presión sobre Caracas, en un contexto de tensiones diplomáticas que se han mantenido en los últimos años.