La Casa Blanca congela aranceles a muebles hasta 2027

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un giro estratégico que mezcla economía doméstica, presión internacional y cálculo político, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió posponer por un año la aplicación de aranceles más elevados a algunos muebles importados, apenas horas antes de que entraran en vigor este jueves.

Los aranceles, que contemplaban un incremento del 30% a ciertos muebles tapizados y de hasta 50% a gabinetes de cocina y tocadores, quedaron aplazados hasta el 1 de enero de 2027.

Desde 2025, la política arancelaria de Trump ha alcanzado sectores estratégicos como el acero, la industria automotriz y los productos forestales. En octubre pasado, ya había entrado en vigor un arancel del 10% a la madera blanda importada, así como uno del 25% a ciertos muebles tapizados y gabinetes, afectando directamente a cadenas de suministro provenientes de China y Vietnam, dos de los principales proveedores de muebles para el mercado estadounidense.

El aplazamiento no elimina el conflicto de fondo. El Tribunal Supremo aún debe pronunciarse sobre la legalidad de estos aranceles nacionales, impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, un fallo que podría redefinir los alcances del poder presidencial en materia comercial.