Kimmel fuera del aire; Colbert, Stewart, Fallon y Meyers responden

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La suspensión del programa de Jimmy Kimmel en Estados Unidos se ha convertido en un episodio que marca un antes y un después en el debate sobre la libertad de expresión. La medida, celebrada por el presidente Donald Trump, ha encendido las alarmas entre los principales presentadores nocturnos del país, quienes respondieron desde sus espacios televisivos con críticas directas y sátiras encendidas.

En un mensaje publicado en redes sociales, Trump no sólo festejó la salida de Kimmel de la pantalla de ABC, sino que pidió a la cadena NBC “hacer lo mismo” con Jimmy Fallon y Seth Meyers. “Ya sólo quedan Jimmy y Seth. ¡Hazlo, NBC!”, escribió el mandatario, en alusión a los conductores de The Tonight Show y Late Night.

Jon Stewart fue el primero en reaccionar con una edición especial de The Daily Show, en la que parodió el estilo oficialista de los programas estatales. “Algunos negacionistas dirán que las preocupaciones por la libertad de expresión de esta administración son una cortina de humo para consolidar el poder y la intimidación. No yo, creo que es genial”, ironizó.

Más reservado, Jimmy Fallon expresó su apoyo a Kimmel y deseó su pronto regreso. Sin embargo, advirtió que los tiempos de (auto)censura parecen haber llegado, donde criticar al presidente implica arriesgar la permanencia en el aire.

Seth Meyers, en cambio, elevó el tono: “Este es un momento importante para nuestra democracia, y debemos ponernos en pie por la libertad de expresión. Hay un motivo por el que el libre discurso está en la Primera Enmienda, porque va antes que todos los demás”.

Stephen Colbert, cuyo programa también enfrenta presiones políticas, calificó la suspensión como un ataque a la democracia. “La gente de todo el país está sorprendida por esta censura descarada”, dijo tras mostrar un reporte de Rolling Stone, que indica que ejecutivos de Disney y ABC consideraban que Kimmel no había cometido ninguna falta al hablar del activista conservador Charlie Kirk.

Mientras tanto, el foro donde se grababa Jimmy Kimmel Live! permanece vacío y la cadena no ha confirmado si el conductor regresará a la pantalla. La suspensión, por ahora, es “indefinida”.