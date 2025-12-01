¿Justicia o exceso? Juzgan 2 años a hombre por un pastelillo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un pastelillo de apenas 0.71 dólares desató un juicio de casi dos años que puso en tela de juicio la proporcionalidad del sistema judicial en Corea del Sur. Un tribunal de apelación absolvió a un guardia de seguridad acusado de “robo” por tomar un Choco Pie y un pan de crema pastelera del refrigerador de la empresa donde trabajaba.

El hecho ocurrió en enero de 2024. El hombre, de 41 años, tomó dos refrigerios del área común: un Choco Pie valorado en 450 wones (0.30 dólares) y un pan de crema de 600 wones (0.44 dólares), sin imaginar que aquel bocado desataría una tormenta legal.

La empresa denunció el acto como robo, lo que llevó a una primera condena que le impuso una multa de 50 mil wones (alrededor de 34 dólares). Sin embargo, el caso no terminó ahí. La defensa argumentó que no existía intención de delinquir, pues los trabajadores solían consumir esos bocadillos sin restricciones.

“La sanción fue excesivamente severa”, señalaron los abogados, quienes aseguraron que nunca se advirtió al personal sobre alguna prohibición explícita.

El Tribunal de Distrito de Jeonju revocó la condena, argumentando que “no se puede considerar que el acusado tuviera intención de robar, dado que se le había dicho que era libre de comer los 'snacks' almacenados en el refrigerador”.