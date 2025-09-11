Justicia brasileña declara culpable a Bolsonaro de cinco delitos graves

Brasilia (MiMorelia.com).- El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por el Supremo Tribunal Federal, tras ser hallado culpable de encabezar una conspiración para mantenerse en el poder, pese a su derrota electoral en 2022.

La decisión fue emitida este jueves, luego de que la jueza Carmen Lúcia Antunes diera el tercer voto necesario para alcanzar la mayoría en la primera sala de la Corte, donde cinco magistrados analizaron el caso. El proceso fue supervisado por el juez Alexandre de Moraes, figura clave en la investigación y resolución del caso.

De acuerdo con la resolución judicial, quedó demostrado que Bolsonaro participó activamente en la formación de una estructura jerárquica orientada a atentar contra el orden constitucional. La magistrada Carmen Lúcia señaló que “el panorama fáctico está demostrado; está comprobada la violencia y la grave amenaza” utilizada para intentar modificar los resultados electorales.

El ex mandatario fue declarado culpable por diversos delitos, entre ellos intento de golpe de Estado, atentado contra el Estado Democrático de Derecho, pertenencia a organización criminal, además de causar daños al patrimonio público y a bienes protegidos.

El fallo se considera histórico y podría tener repercusiones tanto en la política interna brasileña como en las relaciones diplomáticas del país, particularmente con el gobierno de Estados Unidos, que ha seguido de cerca los procesos judiciales en contra de Bolsonaro.

agm