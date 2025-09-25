Joven termina en prisión por publicar chismes falsos y cobrar por borrarlos, en Brasil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un caso ocurrido en Brasil ha encendido alertas sobre el uso indebido de redes sociales y plataformas anónimas para dañar la reputación de personas, organizaciones e incluso comunidades enteras. Se trata de Anielly Sousa Silva, una joven de 21 años de edad detenida en el municipio de Conceição das Alagoas, en el estado de Minas Gerais, por su presunta participación en una red de difamación y extorsión digital.

De acuerdo con medios locales brasileños, Sousa habría utilizado redes sociales y aplicaciones anónimas para publicar acusaciones falsas contra decenas de personas. Los señalamientos iban desde infidelidades y orientación sexual hasta maltratos a personas con discapacidad. Tras difundir los mensajes, solicitaba pagos de entre 30 y 80 dólares para eliminar las publicaciones.