Joven de 24 años pierde las piernas por salvar a su bebé tras terremoto en Marruecos

Marrakech, Marruecos (MiMorelia.com).- Said Yahia, un joven de 24 años se encuentra ingresado el Hospital Universitario de Marrakech tras perder las dos piernas en el potente terremoto que sacudió a Marruecos.

La noche del sismo, el 8 de septiembre, Yahia estaba cenando con su familia cuando su casa comenzó a temblar y toda la familia salió corriendo fuera del domicilio ubicado en Tamatert, una aldea a unos 100 kilómetros al sur de Marrakech.

Pero, Yahia se dio cuenta de que su bebé de un año y medio seguía dentro y decidió ir a rescatarlo acompañado por dos de sus hermanas y su hermano.

Consiguió rescatar al niño, pero cuando salió de la vivienda, una roca cayó sobre el tejado, aplastándole las piernas primero y después el peñasco siguió su curso y golpeó a su hermano, que murió instantáneamente.

"En ese momento, yo no era consciente de que había perdido las dos piernas. Tenía a mi hijo en los brazos y eso era lo importante. Fue mi mujer quien me dijo que me habían cortado las piernas", relató a AFP desde la cama del hospital.

Sin una fecha de alta, teme el momento en el que salga del hospital y regrese a su aldea de 200 habitantes, a 2.300 metros de altitud.