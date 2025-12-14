José Antonio Kast, virtual presidente de Chile tras segunda vuelta electoral

La tendencia a favor de Kast marca un giro político relevante en el país sudamericano, ya que su propuesta de corte conservador y orientada a temas de orden y seguridad ha logrado consolidar un respaldo mayoritario en esta segunda vuelta. De confirmarse estos datos, sería la primera vez que un candidato del Partido Republicano alcanza la presidencia.

Durante la jornada electoral, se reportó una alta participación ciudadana, lo que refleja el interés de la población chilena por definir el rumbo político del país en medio de un escenario de tensiones sociales y demandas por reformas estructurales.

Los resultados oficiales serán confirmados en las próximas horas por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). En tanto, Jeannette Jara reconoció los resultados preliminares y felicitó a Kast, en un mensaje que subraya el respeto al proceso democrático chileno.