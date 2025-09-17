Jimmy Kimmel sale del aire en más de 200 estaciones de EE.UU por comentarios a Charlie Kirk

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cadena Nexstar Media Group, uno de los mayores consorcios de medios en Estados Unidos, anunció la suspensión indefinida de la transmisión del programa Jimmy Kimmel Live! en todas sus estaciones afiliadas a ABC, tras una polémica relacionada con el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

La decisión, que entra en vigor de inmediato, responde a los comentarios emitidos por el comediante durante su monólogo, donde vinculó al agresor de Kirk con el movimiento conservador Make America Great Again (MAGA), a pesar de que reportes policiales señalan que el atacante tenía inclinaciones de izquierda.

A través de un comunicado, Nexstar calificó las declaraciones de Kimmel como “ofensivas e insensibles en un momento crítico del discurso político nacional”, afirmando que no reflejan los valores de las comunidades donde operan sus estaciones.

“Continuar dando a Kimmel una plataforma de difusión simplemente no está en el interés público en este momento”, declaró Andrew Alford, presidente de la división de radiodifusión de Nexstar.