Japón en alerta: potente sismo provoca evacuaciones, heridos y riesgo de tsunami

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un terremoto de magnitud 7.5 sacudió el norte de Japón la noche del lunes 8 de diciembre, provocando la activación de alertas de tsunami, evacuaciones masivas y afectaciones al transporte. Las autoridades también emitieron una advertencia por posible megaterremoto para los próximos días.

El movimiento telúrico ocurrió a las 23:15 horas frente a la costa de la prefectura de Aomori, con una profundidad ajustada de 54 kilómetros, según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). El sismo se sintió desde el norte hasta el centro del país, incluida la capital Tokio.

Zonas afectadas y evacuaciones

En la ciudad de Hachinohe se registró una intensidad sísmica de nivel 6 alto en la escala japonesa, que va de 0 a 7.

Las prefecturas de Hokkaido, Aomori, Iwate, Miyagi y Fukushima activaron alertas de tsunami.

En puertos como Kuji e Iwate se observaron olas de hasta 70 cm, y de 50 cm en la costa de Hokkaido.

Durante la madrugada del martes, las alertas fueron rebajadas a avisos por tsunami, al disminuir la amenaza de olas destructivas.