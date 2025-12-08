Japón en alerta: potente sismo provoca evacuaciones, heridos y riesgo de tsunami

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un terremoto de magnitud 7.5 sacudió el norte de Japón la noche del lunes 8 de diciembre, provocando la activación de alertas de tsunami, evacuaciones masivas y afectaciones al transporte. Las autoridades también emitieron una advertencia por posible megaterremoto para los próximos días.
El movimiento telúrico ocurrió a las 23:15 horas frente a la costa de la prefectura de Aomori, con una profundidad ajustada de 54 kilómetros, según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). El sismo se sintió desde el norte hasta el centro del país, incluida la capital Tokio.
Zonas afectadas y evacuaciones
En la ciudad de Hachinohe se registró una intensidad sísmica de nivel 6 alto en la escala japonesa, que va de 0 a 7.
Las prefecturas de Hokkaido, Aomori, Iwate, Miyagi y Fukushima activaron alertas de tsunami.
En puertos como Kuji e Iwate se observaron olas de hasta 70 cm, y de 50 cm en la costa de Hokkaido.
Durante la madrugada del martes, las alertas fueron rebajadas a avisos por tsunami, al disminuir la amenaza de olas destructivas.
El sismo provocó movimientos del suelo de periodo largo, un fenómeno que afecta especialmente a edificios altos, dificultando que las personas mantengan el equilibrio. En la aldea de Rokkasho, estos efectos alcanzaron la segunda categoría más alta.
La Agencia Meteorológica de Japón emitió una advertencia de megaterremoto para la región del Pacífico Norte, desde Hokkaido hasta Chiba, ante la posibilidad de un evento mayor, de magnitud 8 o más, como réplica del sismo actual.
Se suspendieron temporalmente servicios del Tohoku Shinkansen entre Fukushima y Shin-Aomori, así como trenes en la línea principal de Iwate.
Aeropuertos y autopistas fueron inspeccionados por posibles daños, con algunas interrupciones iniciales.
Compañías eléctricas reportaron sin anomalías en las plantas nucleares de Fukushima, Onagawa, Tomari e Higashidori.
El gobierno japonés activó su centro de gestión de crisis y desplegó un operativo coordinado por las Fuerzas de Autodefensa, policía, bomberos y Guardia Costera. Se mantiene la vigilancia activa para responder a réplicas o eventualidades mayores.
