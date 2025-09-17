Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, es diagnosticado con cáncer de piel

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El expresidente de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, fue diagnosticado con carcinoma de células escamosas “in situ”, una forma temprana de cáncer de piel, según confirmó su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, a través de redes sociales.

La información fue acompañada de un comunicado oficial del Hospital DF Star, en el que se detalló que Bolsonaro fue ingresado la tarde del 16 de septiembre debido a síntomas de vómitos, mareo, presión arterial baja y pre-síncope. Recibió tratamiento intravenoso y presentó mejoría clínica.

El informe anatomopatológico reveló que, de ocho lesiones cutáneas extraídas, dos dieron positivo a carcinoma escamoso “in situ”, lo que implica la necesidad de seguimiento médico y evaluaciones periódicas. Fue dado de alta hospitalaria, manteniéndose bajo control clínico.

En su mensaje, Flavio Bolsonaro escribió:

“Mi padre ya luchó batallas más difíciles y las venció. Esta no será diferente. Puede estar seguro de que esto es resultado de la persecución incesante desde que @JairBolsonaro se atrevió a desafiar el sistema de frente y luchar por Brasil. Pero quien tiene a Dios y al pueblo de su lado no teme nada"