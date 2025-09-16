Israel intensifica bombardeos en Gaza; ONU condena ataques a escuelas y clínicas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de una nueva ola de violencia en la Franja de Gaza, Israel intensificó los bombardeos sobre la capital gazatí, con ataques directos a diez instalaciones de la ONU, entre ellas escuelas y clínicas que funcionaban como refugios para miles de desplazados, según informó este lunes la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

La información fue confirmada durante la rueda de prensa diaria del portavoz del Secretario General de la ONU, Stephan Dujarric, quien condenó los hechos y lamentó las consecuencias humanitarias.

"Condenamos la letal escalada de la ofensiva militar israelí que presenciamos durante el fin de semana en la ciudad de Gaza, con decenas de personas muertas o heridas", declaró Dujarric.

En este sentido, el comisionado general de UNRWA, Philippe Lazzarini, advirtió que los ataques aéreos se han intensificado especialmente en el norte de Gaza, lo que ha obligado a miles de personas a desplazarse nuevamente “hacia lo desconocido”. Como consecuencia, la agencia suspendió la atención médica en Beach Camp, el único centro de salud en esa zona.

Actualmente, los servicios esenciales como agua y saneamiento operan a solo la mitad de su capacidad, y cerca de 11 mil trabajadores humanitarios siguen prestando apoyo en el resto de la región.

Crisis alimentaria extrema

El Ministerio de Salud palestino informó que al menos tres personas murieron de hambre en las últimas 24 horas, elevando a 425 el número total de decesos por inanición desde el inicio del conflicto en octubre de 2023. De esa cifra, al menos 125 eran menores de edad.

El total de víctimas mortales por la ofensiva militar supera ya las 64 mil personas, según cifras oficiales palestinas.

"La determinación de nuestro personal para seguir trabajando a pesar de las condiciones inhumanas es inspiradora", expresó Lazzarini.

RYE-