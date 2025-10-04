Israel, Hamás y Estados Unidos se reunirán en Egipto para negociar la paz en Gaza

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un esfuerzo por acelerar el proceso de paz en Gaza, representantes de Israel, Hamás y Estados Unidos se reunirán este fin de semana en El Cairo, según confirmaron fuentes diplomáticas a la agencia EFE.

Por parte de Estados Unidos, asistirán el enviado especial Steve Witkoff y el yerno del expresidente Donald Trump, Jared Kushner, quienes viajaron a Egipto este 4 de octubre de 2025 para participar en el diálogo tripartito.

El objetivo de la reunión será impulsar conversaciones directas entre las partes para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Gaza, que continúa pese a los llamamientos de Trump al gobierno israelí para detener el fuego.