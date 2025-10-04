Israel, Hamás y Estados Unidos se reunirán en Egipto para negociar la paz en Gaza

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un esfuerzo por acelerar el proceso de paz en Gaza, representantes de Israel, Hamás y Estados Unidos se reunirán este fin de semana en El Cairo, según confirmaron fuentes diplomáticas a la agencia EFE.
Por parte de Estados Unidos, asistirán el enviado especial Steve Witkoff y el yerno del expresidente Donald Trump, Jared Kushner, quienes viajaron a Egipto este 4 de octubre de 2025 para participar en el diálogo tripartito.
El objetivo de la reunión será impulsar conversaciones directas entre las partes para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Gaza, que continúa pese a los llamamientos de Trump al gobierno israelí para detener el fuego.
Fuentes oficiales señalaron que la cita diplomática en Egipto pretende “acelerar las discusiones para concretar la paz antes del despliegue de un gobierno provisional en Gaza”, como parte de los acuerdos previos alcanzados en foros internacionales.
Durante las conversaciones, se analizará el plan de 20 puntos para Gaza, impulsado por Donald Trump y respaldado parcialmente por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Entre los puntos más destacados se incluyen:
Fin inmediato de las hostilidades en la Franja de Gaza.
Liberación de los rehenes en poder de Hamás.
Retiro del ejército israelí de territorio gazatí.
Formación de un gobierno de transición, supervisado por Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair.
Diálogo sobre la creación de un Estado palestino, punto que Netanyahu ha rechazado públicamente.
Egipto mantiene su papel como mediador central en los conflictos del Medio Oriente, especialmente en la Franja de Gaza, donde ha facilitado contactos entre Israel y Hamás en múltiples ocasiones.
El gobierno egipcio reiteró su disposición a garantizar la estabilidad regional y evitar una nueva escalada militar, enfatizando que el diálogo es la única vía posible hacia una paz duradera.
De concretarse avances significativos, esta reunión podría marcar el inicio de un proceso diplomático formal hacia el establecimiento de un gobierno provisional en Gaza y el eventual restablecimiento de servicios básicos y ayuda humanitaria.
