Israel difunde imágenes de Greta Thunberg antes de ser deportada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Israel confirmó este lunes la deportación de 171 activistas que formaban parte de la flotilla humanitaria Global Sumud, entre ellos la activista ambiental Greta Thunberg. Las autoridades compartieron imágenes en redes sociales en las que se le observa en fila en un aeropuerto antes de abordar el vuelo hacia Grecia o Eslovaquia.
Thunberg, originaria de Suecia, se sumó a la flotilla con destino a la Franja de Gaza en protesta por el bloqueo israelí y en apoyo a causas humanitarias. El grupo fue interceptado por las fuerzas israelíes y posteriormente trasladado al centro de detención de Ketziot.
En el comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel calificó la misión como una “maniobra de relaciones públicas” vinculada con Hamas, y aseguró que “todos los derechos legales de los participantes fueron respetados”. Además, afirmó que “las mentiras que están difundiendo forman parte de una campaña de desinformación”.
“Se adjuntan fotos de Greta y otros participantes en esta maniobra publicitaria en el aeropuerto antes de ser deportados”, escribió la cuenta oficial @IsraelMFA, acompañando el mensaje con dos imágenes donde se observa a Greta Thunberg y otras mujeres caminando en ropa cómoda por una terminal aérea.
Mientras Israel defiende su actuación, medios internacionales y organizaciones civiles han cuestionado el trato a los activistas y la legalidad de las detenciones, al tratarse de una flotilla con fines humanitarios. Algunos participantes denunciaron agresiones durante su estancia en prisión, lo cual fue negado por el gobierno israelí.
