Israel difunde imágenes de Greta Thunberg antes de ser deportada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Israel confirmó este lunes la deportación de 171 activistas que formaban parte de la flotilla humanitaria Global Sumud, entre ellos la activista ambiental Greta Thunberg. Las autoridades compartieron imágenes en redes sociales en las que se le observa en fila en un aeropuerto antes de abordar el vuelo hacia Grecia o Eslovaquia.

Thunberg, originaria de Suecia, se sumó a la flotilla con destino a la Franja de Gaza en protesta por el bloqueo israelí y en apoyo a causas humanitarias. El grupo fue interceptado por las fuerzas israelíes y posteriormente trasladado al centro de detención de Ketziot.

En el comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel calificó la misión como una “maniobra de relaciones públicas” vinculada con Hamas, y aseguró que “todos los derechos legales de los participantes fueron respetados”. Además, afirmó que “las mentiras que están difundiendo forman parte de una campaña de desinformación”.