Israel celebra captura de Maduro: ‘Fue un imperio criminal’, dice ministro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, felicitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por lo que calificó como un “valiente e histórico liderazgo” tras la operación militar estadounidense lanzada la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026 en territorio venezolano.

“Felicitaciones presidente por su valiente y histórico liderazgo en nombre de la libertad y la justicia. Saludo su decidida determinación y la brillante acción de sus valientes soldados”, escribió Netanyahu en su cuenta de X.

La felicitación ocurre después de que el Gobierno de EE.UU. confirmara la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, como resultado de una intervención militar que ha generado reacciones en distintos frentes diplomáticos.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, expresó su optimismo ante la posibilidad de “restablecer las relaciones amistosas” con Venezuela, tras lo que describió como el fin de “una tiranía ilegal”.