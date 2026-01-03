Israel celebra captura de Maduro: ‘Fue un imperio criminal’, dice ministro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, felicitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por lo que calificó como un “valiente e histórico liderazgo” tras la operación militar estadounidense lanzada la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026 en territorio venezolano.
“Felicitaciones presidente por su valiente y histórico liderazgo en nombre de la libertad y la justicia. Saludo su decidida determinación y la brillante acción de sus valientes soldados”, escribió Netanyahu en su cuenta de X.
La felicitación ocurre después de que el Gobierno de EE.UU. confirmara la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, como resultado de una intervención militar que ha generado reacciones en distintos frentes diplomáticos.
El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, expresó su optimismo ante la posibilidad de “restablecer las relaciones amistosas” con Venezuela, tras lo que describió como el fin de “una tiranía ilegal”.
Por su parte, el ministro de Asuntos de la Diáspora, Amichai Chikli, aseguró que la acción de Trump representa “un golpe fatal al eje global del mal y envía un mensaje claro a (el líder supremo iraní) el ayatolá Ali Jamenei”.
Chikli agregó que “Maduro no dirigía un país, dirigía un imperio criminal y del narcotráfico que alimentó directamente a Hizbulá e Irán”.
La operación en Venezuela ocurre en un contexto de renovadas tensiones en Medio Oriente. En días recientes, Netanyahu advirtió que si Irán retoma la producción activa de misiles balísticos o reactiva su programa nuclear —cuyas instalaciones fueron atacadas en verano pasado—, Israel tomará medidas nuevamente.
Al mismo tiempo, se han registrado protestas en las calles de varias ciudades iraníes, motivadas por la delicada situación económica del país.
mrh