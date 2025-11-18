Islandia ya no es zona libre de mosquitos; detectan presencia por primera vez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que parecía impensable hace unos años ahora es una realidad: mosquitos están apareciendo en lugares donde históricamente no podían sobrevivir. Es el caso de Islandia y el oeste de Colorado, en Estados Unidos, regiones que enfrentan temperaturas más cálidas debido al cambio climático.

Islandia, uno de los pocos lugares del planeta libres de mosquitos, ha registrado por primera vez la presencia de estos insectos, según reportó la BBC. El hallazgo fue confirmado por el entomólogo islandés Bjorn Hjaltason, lo que también pone en evidencia el valor de la ciencia ciudadana en la detección de especies invasoras.

“El hallazgo resalta la importancia de la participación de la población en conjunto con los científicos”, comentó Santiago Jaume Schinkel, investigador posdoctoral en la University of Guelph.

Aunque los ejemplares fueron probablemente transportados por humanos —en barcos o aviones—, la gran interrogante ahora es si podrán formar colonias estables. El clima de Islandia solía ser un factor natural de control, pero los registros de temperaturas inusualmente altas en primavera abren la posibilidad de que esta barrera natural desaparezca.

El caso del oeste de Colorado también ha sorprendido a la comunidad científica. De acuerdo con Inside Climate News, la región ya alberga ejemplares del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya.

Santiago Jaume indicó que en 2024 se documentaron 796 mosquitos adultos y 446 huevos en zonas montañosas que anteriormente eran demasiado frías para esta especie. “El calentamiento global está ampliando el rango geográfico de distintas especies de mosquitos”, advirtió.

Especialistas insisten en que se debe fortalecer la vigilancia ambiental, combinar esfuerzos entre ciudadanía y ciencia, y anticiparse a los posibles riesgos sanitarios asociados a la presencia de estos vectores en nuevas regiones del planeta.